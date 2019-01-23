لأول مرة ..بوريطة يتحدث عن حقيقة انسحاب المغرب من التحالف في اليمن

هبة بريس ـ الرباط

قال وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، في حديث على قناة الجزيرة القطرية، من خلال برنامج بلا حدود، “أن المغرب لم يشارك في مناورات التحالف في اليمن مضيفا ان الرباط قاطعت بعض الاجتماعات الوزارية التي قام بها التحالف العربي .

وغاب المغرب للمرة الثانية على التوالي بداية شهر يناير الجاري، عن مناورات “الموج الأحمر”، بالمملكة العربية السعودية، في وقت شاركت الدول العربية الست المنخرطة في التحالف من أجل دعم “الشرعية” في اليمن ضد “الانقلابيين” الحوثيين.

وشاركت في هذه المناورات، كل من مصر والأردن وجيبوتي واليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .

وفي شق اخر قال وزير الخارجية إن المغرب لا يحتاج لوسطاء لحل مشاكله مع الجزائر مضيفا أن مبادرة الملك محمد السادس بمد يد المصالحة للجزائر هي نابعة من إرادة صادقة بحكم ما يجمع الشعبين من ماضي مشترك وعادات ومن المنطلق الجغرافي الذي لا يتغير ومن رغبة الشعبين في فتح صفحة جديدة.

وأضاف أن “الإطار الذي اختاره الملك مرن من حيث المحتوى وأعطى الحرية للجزائر باختيار صيغة الحوار وشكله ” مؤكدا بأنه “لا وجود لاندماج إقليمي بدون علاقات ثنائية طبيعية وإذا كانت هناك وصفة سحرية نريد التعرف عليها”

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