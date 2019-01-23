حسنية أكادير تكتفي بالتعادل داخل ملعبها مع الدفاع الحسني الجديد

وعرفت الجولة الأولى مستوى كروي متوسط من الفريقين معا مع امتياز طفيف لحسنية أكادير التي أضاعت فرصا سانحة للتسجيل عن طريق الملوكي والفلسطيني تامر صيام.

من جهته حاول الفريق الجديدي من خلال هجمات مرتدة، تسجيل هدف السبق، لكن محاولاته اصطدمت بحائط دفاعي سميك يوجهه ياسين الرامي والحارس الحواصلي، لتنتهي الجولة بالتعادل السلبي صفر لمثله.

خلال الجولة الثانية زاد فريق حسنية أكادير من شحنته الهجومية بحثا عن الهدف الذي سيمكنه من انتزاع النقاط الثلاث، إلا أن الخطة التي اعتمدها الفريق الجديدي كان لها أثر كبير في كبح جماح المهاجمين.

هذا، وقد عرفت الجولة الثانية محاولات سانحة للتسجيل للفريق الجديدي رغم النقص العددي بعد طرد أحد لاعبيهم، غير أن الحارس الحواصلي صد قذفات المهاجمين بشكل ناجح، لتنتهي المقابلة بالتعادل السلبي صفر لمثله.