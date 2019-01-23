الشرطة تطلق الرصاص لتوقيف شخص هدد أمن المواطنين ببرشيد

هبة بريس ـ الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بمدينة برشيد، مساء اليوم الأربعاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية، والذي كان في حالة غير طبيعية ويحوز أسلحة بيضاء في ظروف تهدد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة برشيد كانت قد توصلت بإشعار هاتفي على الخط 19، مفاده قيام شخص في حالة تخدير متقدمة بإلحاق أضرار مادية باثنين من المقاهي، مهددا عددا من الزبائن باستعمال السلاح الأبيض، وذلك قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الدورية الأمنية، موجها طعنة لأحد الشرطيين الذي تفادي الاعتداء مما تسبب في تمزيق صدريته، وهو ما اضطر زميله لإطلاق رصاصة تحذيرية وأخرى أصابت المشتبه فيه على مستوى الركبة.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تجنيب المواطنين وعناصر الشرطة تهديدا خطيرا، كما مكن أيضا من حجز سكينين من أحجام مختلفة استعملهما المشتبه فيه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت الحراسة الطبية بالمستشفى رهن العلاج، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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