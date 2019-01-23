محكمة الاسرة بسلا تُطلِّقُ محمد يتيم من زوجته وتمنحُها تعويضا ماليّا

هبة بريس ـ الرباط

قضت محكمة الأسرة في مدينة سلا، الأربعاء، بحكم قطعي يقضي بتطليق وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، من زوجته، بعد تفجر فضيحة “المدلكة”، التي تم تسريب صورها على نطاق واسع وهي رفقة الوزير يتيم في باريس.

وقررت المحكمة لصالح طليقة القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، محمد يتيم، الحصول على تعويض مادي يصل إلى 30 مليون سنتيم، مُقابل متعة الزوجة، كما اعتبرت المحكمة أن “بيت الزوجية هو سكن العدة”.

يُذكر أن الوزير محمد يتي،تعرف على “مدلكته”، بعدما كانت تأتي إلى بيته من أجل تمريضه، ليقرر مفاتحة زوجته في موضوع التعدد، لكن هذه الأخيرة رفضت الفكرة بشكل قاطع، خاصة وأن الزوجة الجديدة في عمر أولاده، ليباشر بعدها إجراءات الطلاق.

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