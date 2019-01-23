المرتضى يُنْقل مجددا للمصحة وعائلته تحذر من تدهور وضعه الصحي

هبة بريس ـ الرباط

قالت أسماء إعمراشا، قريبة المرتضى، في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن زوجة المرتضى زارته في سجنه اليوم، وأكدت للعائلة “أنه في حالة صحية حرجة جدا، تغيرت ملامحه وبنيته الجسدية ولونه شاحب بالكاد يستطيع المشي على قدميه”.

وأضافت عائلة المرتضى أنه نقل مجددا، صباح اليوم الأربعاء، للمصحة مرة أخرى، بسبب تدهور صحته، محملين الدولة مسؤولية ما يمكن أن تتعرض له حياة المرتضى في سجنه.

وكشفت اسماء اعماراشا شقيقة المرتضى في تدوينة سابقة على موقوع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان المعتقل المرتضى إعمراشا قد دخل في إضراب عن الطعام والماء منذ 5 أيام وأكد نقله للمصحة مرتين بسبب تدهور حالته وانخفاض نسبة السكر في جسمه”.

واضافت حينها ” اتصاله حزين ويدمع القلب والعين يبلغ سلامه لكل الأصدقاء وفي نفس الوقت يودعكم لأنه عازم على مواصلة إضرابه حتى يفتح تحقيق في قضية احتجازه قسرا وما ورد في رسالتيه السابقتين أو الاضراب حتى الموت وأخبرني أنه نقص حوالي 6 كيلوغرام من وزنه وأنه في حالة سيئة جدا “.

تجدر الاشارة ان اعمراشن توبع من طرف محكمة الارهاب بسلا بتهم “تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي”، وحكم عليه ابتدائيا واستئنافيا بخمس سنوات سجنا نافذا.

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