“بــودن” يستعرض ايجابيات اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي

هبة بريس ـ عبد الله عيــاش

صادقت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء بأغلبية واسعة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويشكل هذا التصويت الحاسم داخل هذه اللجنة، والذي يبث في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية على الاتفاق في جلسة علنية في فبراير المقبل.

المحلل السياسي محمد بودن يرى ان “مصادقة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي تقدم جوابين عميقين صريحين أولهما تصاعد أهمية العلاقات المغربية الاوروبية وانهيار توقعات البوليساريو و مزاعمها،وثانيهما أن الوحدة الترابية للمغرب لا يمكن اخضاعها لجوانب اجرائية أو التفاوض بشأنها ”

وسجل بودن في تصريح صحفي لهبة بريس ان ” مصادقة اللجنة المتخصصة على الاتفاق بأغلبية مهمة تمثل تأكيدا إضافيا لنتيجة التصويت على الاتفاق الفلاحي وينضاف هذا القرار التأكيدي كحلقة اخرى ضمن سلسلة من الهزائم الدبلوماسية للجزائر و البوليساريو والتي بلغت 04 هزائم في ظرف أسبوعين”

واكد بودن أن ” مصادقة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري يجمل عدة معاني أبرزها :

أولا : خطوة مهمة لجهد المغرب و الاتحاد الاوروبي و تأكيد على عمق العلاقات بينهما وهذه المصادقة الموسعة هي انعكاس للثقة في المغرب و أهميته بالمنطقة و ترجمة عملية للايمان العميق بأهمية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ثانيا : مصادقة اللجنة المتخصصة تعكس قناعة أوروبية بجدارة المغرب كشريك موثوق به،كما أن تمسك الطرفين بكل المعطيات الجغرافية التي تخص السيادة المغربية على الصحراء يجد سنده في تحديد منطقة الصيد التي تمتد من كاب سبارطيل شمالا إلى الرأس الأبيض جنوبا.

ثالثا : مصادقة اللجنة المذكورة على الاتفاق تمثل انتصارا للدبلوماسية المغربية و لإرادة ومبادرات منتخبي ساكنة الصحراء المغربية باعتبارهم الممثلين الشرعيين و والوحيدين للساكنة.

رابعا : المصادقة على الاتفاق تمثل حجة اخرى لمسار قضية الصحراء المغربية على المستوى الأممي و دعامة أساسية لتعزيز الأمن القانوني للاتفاقيات بين الطرفين والارتقاء بالوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الاوروبي.

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