في هذا التاريخ …وزيـر روسي يزور المغرب

نُشر بتاريخ :  2019-01-23 - 17:31
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة للجزائر والمغرب وتونس، وبعقد لقاءات مع قيادات هذه الدول في الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري، كما سيلتقي مع وزير الخارجية العراقي، يوم 30 يناير.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: “في الفترة من 23 إلى 26  يناير الجاري، سيقوم وزير الخارجية بجولة في بلاد المغرب العربي، حيث سيزور الجزائر والمغرب وتونس. من المقرر أن يلتقي مع ممثلي قيادات هذه البلدان، وأن يجري مباحثات مع وزراء خارجيتها”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن أجندة الاتصالات القادمة تشمل بحث العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول قضايا الساعة الخاصة بالوضع الإقليمي والدولي.

ووفقا للمتحدثة، سيتم أيضا، إيلاء اهتمام خاص لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي والتطرف.

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