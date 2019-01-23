الملك لـ”رئيس الكونغو” الجديد: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد فيليكس تشيسيكيدي، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أخلص التهاني والمتمنيات للرئيس فيليكس تشيسيكيدي بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية.

وأشاد جلالة الملك، بهذه المناسبة، بما يجمع بين شعبي البلدين من روابط أخوية متينة، وتضامن فاعل، مؤكدا جلالته للرئيس تشيسيكيدي عزمه الراسخ على “العمل سويا معكم من أجل توطيد علاقات التعاون بين بلدينا والارتقاء بها إلى مستوى شراكة قوية ومثمرة، تستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في قارتنا الإفريقية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0