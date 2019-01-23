تيزنيت : فرار ” قناص” من قبضة ” فوريستي” والبحت جاري عنه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” أن مصالح المياه والغابات بإقليم تيزنيت، قد حجزت في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء 23 يناير الجاري، حوالي 15 جثة ” غزال” بغابة منطقة ” أنزي” الى جانب سيارة خفيفة، فيما لاذا القناص بالفرار، والذي قيل أنه شخص معروف هويته بالاقليم.

وكان القناص ” المختفي” قد باشر عملية صيد ” الغزال” في الساعات الاولى من ليلة أمس، بغابة أنزي ضواحي اقليم تافراوت، مما مكنه من النيل من العديد من ” الوحيش” الممنوع قنصه في هذه الفترة من السنة.

مصادر كشفت ل ” هبة بريس” أن مصالح المياه والغابات قد حجزت جتث ” الغزلان” و سيارة ” القناص” بعد تحرير محضر في ذلك يرجح أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ” إداوسملال ” عهد لها فتح تحقيق في النازلة والبحث عن القناص ” الهارب” .

– غيابُ المراقبة

يمنح القانون الخاص بالقنص للقناصين حق قنص أربع حجلاتٍ وأرنب واحد لكل قناص، في كلّ رحلة قنص، والتي تتم يوم الأحد من كلّ أسبوع، خلال موسم القنص، غيْر أن القناص ” الهارب” قتل العديد من الغزلان في سويعات وممكن ان هذا الاخير قد ارتكب جرائم مماتلة غير أن عيون ” فورستي” ترصدته هذه المرة في انتظار تطبيق القانون في حقه.

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