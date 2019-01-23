OPPO تكشف عن تقنية التقريب 10 أضعاف دون خسارة الجودة

هبة بريس

كشفت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، النقاب مؤخراً عن تقنية التقريب 10 أضعاف دون خسارة الجودة (10x lossless zoom) خلال “مؤتمر مستقبل تكنولوجيا الاتصالات 2019” الذي عقدته مؤخراً. وأفاد متحدث رسمي باسم الشركة بأن هذه التقنية تلبي المعايير التجارية، وهي جاهزة لدخول حيّز الإنتاج، ومن المنتظر أن تستعرض OPPO هذه التقنية السبّاقة خلال ملتقى عالم الهاتف النقال 2019 الذي تستضيفه مدينة برشلونة الاسبانية.

كاميرا ثلاثية تقدّم تقنية التقريب 10 أضعاف 10x zoom بكل سلاسة

في إطار سعيها لنشر هذه التقنية الجديدة، طورّت OPPO حلَّ الكاميرا الثلاثية الذي يتضمن ثلاث كاميرات (كاميرا بزاوية واسعة جداً؛ وكاميرا رئيسية فائقة الوضوح؛ وكاميرا تقريب). وتتمتع الكاميرا ذات الزاوية الواسعة ببعد بؤري يبلغ 15.9 ملم، مما يقدّم قدرة فريدة للزاوية الواسعة في عدسة الكاميرا، بينما تضمن الكاميرا الرئيسية جودة فائقة للصورة الملتقطة، في حين تضمن كاميرا التقريب ببعد بؤري يبلغ 159 ملم، بالإضافة إلى خاصية التقاط أدق التفاصيل الأصلية لدعم التقريب الفائق، التقاط صور عالية الجودة من مسافات بعيدة.

ابتكار OPPO قائم على كاميرا ثلاثية ومدعوم بتقنية التقريب 10x lossless zoom

تعمل الكاميرات الثلاث بأسلوب متزامن لتعزيز المزايا التي تتمتع بها كل كاميرا، إذ تقوم بتحسين جودة الصورة في مختلف مراحل التقريب وصولاً إلى مرحلة التقريب العاشرة 10X على أكمل وجه عقب عملية تحسين للصورة بشكل متتابع. وللحفاظ على جودة الصورة في شتى مراحل التقريب، أدخلت OPPO خاصية ثنائية لتثبيت الصورة أثناء التقاطها في الكاميرا الرئيسية وكاميرا التقريب.

تقنية أصلية لصورة أكثر نقاءً

إضافة إلى بنية الكاميرا الثلاثية، تعدّ تقنية منظار الأفق التي ابتكرتها OPPO عنصراً أساسياً للوصول إلى أقصى درجة للتقريب 10 أضعاف. وقد استوحي هذا الابتكار من تصميم منظار الأفق، ويستفيد استفادة كاملة من عرض الهاتف وسماكته من خلال الترتيب الجانبي وزاوية انكسار مجموعة العدسات. وقد روعي في تصميم الهاتف توفير المساحة إلى أقصى قدر ممكن، ليتسنى له استخدام مكونات بصرية أكبر حجماً دون المساس بالمظهر النحيف والوزن الخفيف، وبالتالي تمكين المستخدمين من التقاط الصور بتقنية التقريب الفائق.

وإضافة لذلك، تستخدم OPPO اختبارات المقارنة المعيارية لإسقاط عدسة الهاتف لضمان موثوقية وحدة الكاميرا. وتم وضع الجزء الظاهر من الكاميرا قيد الاختبار مرتين، تضم كل مرة 10 آلاف إسقاط على وجه الهاتف وظهره، و2000 مرة على الجوانب الأربعة المتبقية، ليكون مجموع الاختبارات لكل مرحلة 28 ألف مرة.

OPPO تطلق جيلاً جديداً من تقنية المقاييس الحيوية

كشفت شركة OPPO خلال المؤتمر عن مفاجأة أخرى، تمثلت في تقنية التعرف ببصمة الاصبع ذات النطاق الواسع، والتي تتعرف على مساحة تزيد بنحو 15 مرة على الحلول السائدة حالياً، حيث تتيح هذه التقنية للمستخدمين فتح قفل الهاتف أو إجراء عمليات الدفع بوضع اصبعهم على أي مكان في المنطقة المحددة. ويزود حساس بصمة الاصبع على شاشة الهاتف المستخدمين بتجربة فائقة المرونة وتفاعلية سهلة الاستخدام وانسيابية وفي متناولهم.

OPPO تعلن عن تقنية التعرف ببصمة الاصبع ذات النطاق الواسع خلال جلسة الاتصالات التقنية

تشتمل تقنية التعرف ببصمة الاصبع ذات النطاق الواسع على خصائص مبتكرة تتضمن الإدخال والمصادقة المتزامنة بإصبعين، الأمر الذي يعزز من أمان المدفوعات، ويحقق مستويات سلامة أعلى بنحو 50 ألف مرة عن تقنية الاصبع الواحدة. وإضافة لذلك، يشمل الحل الجديد خاصية “التشفير البصري”. وبالمقارنة مع العمليات التقليدية التي تستوجب القيام بخطوتين حيث يتعين على المستخدمين تنشيط تطبيق التشفير قبل أن يتمكنوا من فتح قفل الهاتف، يمكن تنشيط جميع التطبيقات الموجودة في “منطقة التشفير البصري” والمصادقة عليها وإلغاء قفلها بنقرة واحدة. وسيتم إطلاق المنتجات المجهزة بتقنية بصمة شاشة المجال البصري خلال عام 2019، كما أوضح متحدث باسم OPPO.

يمكن استخدام تقنية التعرف ببصمة الاصبع ذات النطاق الواسع بيد واحدة

تعتبر الابتكارات التقنية المتطورة في الأجهزة الذكية ذات الكاميرات الفائقة عنصراً جوهرياً للارتقاء بتجارب المستخدمين. ولطالما كانت شركة OPPO في طليعة تقنيات التصوير الفائقة في الهواتف الذكية، وتواصل الاستكشاف والابتكار في عالم بصريات الحوسبة المتنقلة، وهي بطبيعة الحال في طليعة هذا القطاع. وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في مجال التقريب البصري الهجين، ترتقي ابتكارات OPPO بتجربة التصوير بالهواتف المتحركة إلى مصاف التصوير الاحترافي. وستواصل الشركة دفع عجلة التطور في تقنيات التصوير في الهواتف المتحركة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0