نجاح مميز للملتقى الثاني لألعاب القوى ما بين المناطق بالعيون‎

هبة بريس

احتضنت الحلبة المطاطية بمدينة العيون صباح اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 ، أطوار الملتقى الثاني مابين المناطق لألعاب القوى صغار/ فتيان.

الملتقى الذي تشرف على تنظيمه عصبة العيون الساقية الحمراء لألعاب القوى ، عرف الذي عارف مشاركة أربع عصب وهي : عصبة مراكش و عصبة سوس ماسة درعه و عصبة كمليم و عصبة العيون الساقية الحمراء .

و يأتي الهدف من هذه الملتقيات إلى الرفع من المستوى التقني للعدائين والعداءات واكتشاف مواهب جديدة للمستقبل ، وقد عرفت أغلب السباقات خاصة التقنية منها سيطرة مطلقة لنادي وداد قلعة السراغنة .

التظاهرة عرفت الرياضية عرفت حضور وازن لأعضاء عصبة العيون الساقية الحمراء ، والتي سخرت كل الوسائل اللوجيستيكية لانجاح هذا العرس الرياضي .

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