توقيف موظفة أضاعت مجموعة من جوازات السفر بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش قامت يوم امس الثلاثاء بتوقيف موظفة بالملحة الادارية ازلي بسبب ضياح ازيد من 30 جواز سفر خاص بالمواطنين المغاربة في ظروف غامضة.

وتفاجأ مواطنون من ساكنة مقاطعة المنارة بمراكش يومه امس الثلاثاء 22 يناير، بعدم توفير جوازات سفرهم بعد استكمالهم للاجراءات انجازها واستيفاء المدة المطلوبة لتسلمها، قبل ان يكتشفوا ان موظفة أضاعتها.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة قد أصدرت بلاغا في هذا الشأن نيابة عن عشرات المواطنين الذين تقدموا بشكايات في الموضوع لدى قائد ملحقة أزلي وقسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش.

وطالب رفاق الهايج في ذات البلاغ بفتح تحقيق عاجل حول الملابسات الحقيقية لهذه الفضيحة وترتيب الجزاءات في حق المقصرين والمتلاعبين المتورطين في هذه السلوكات الادارية الإدارية اللامسؤولة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0