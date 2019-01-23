بركان…معاقة ذهنية تتعرض لاغتصاب جماعي بالسعيدية‎

هبة بريس : وجدة

تعرضت فتاة معاقة ذهنيا تدعى فوزية 28 سنة لاغتصاب جماعي من طرف مجهولين حيث تم العثور عليها فجر اليوم الأربعاء 23 يناير الجاري بمدينة بركان في حالة جد صعبة .

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس ،فالفتاة المعاقة ذهنيا تنحدر من مدينة مكناس، تعرضت لاغتصاب جماعي بمدينة السعيدية و تم العثور عليها مرمية بمدينة بركان في حالة جد مزرية.

وأضاف ذات المصدر، أن المصالح الطبية بمستشفى الدراق قامت بالاسعافات اللازمة لها بحضور مساعدة اجتماعية وسيتم نقلها بشكل مستعجل للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

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