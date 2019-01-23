التشكيلة الرسمية للرجاء أمام الجيش الملكي

نُشر بتاريخ :  2019-01-23 - 13:27
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ادريس دحني – هبة سبور

اعلن خوان كارلوس جاريدو عن تشكيلة الرجاء البيضاوي الرسمية التي ستواجه الجيش الملكي زوال اليوم بالملعب الكبير بمراكش برسم المباراة المؤجلة عن الجولة 4 من بطولة اتصالات المغرب للمحترفين .

واستقر المدرب الاسباني على التشكيلة التالية : بوعميرة – بوطيب – نغا – اشاكير – الياس الحداد – مابيدي – نياسي- علمي – ناناح راحيمي – ياجور .

وتعرف تشكيلة الرجاء العديد من الغيابات بسبب الاصابة والتوقيف , بحيث سيغيب كل من الحارس أنس الزنيتي، وعميده بدر بانون، إضافة إلى مهاجمه زكرياء حدراف، بسبب عقوبة التوقيف المسلطة عليهم من قبل لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة ، فيما يغيب عبد الجليل اجبيرة والليبي سند الورفلي، للإصابة التي لازال يشكوان منها مند عدة أسابيع.

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