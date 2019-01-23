عن ماذا يبحث بنكيران .. ألم يصفه الهمة بـ”بائع الاوهام” ؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قد يعتبر كثيرون أن زعيم “الاسلاميين السياسيين” بالمغرب ، بنكيران مجرد شيخ هرم وسط جماعته، بل الرجل يتوفر على بديهة مثيرة ، بل شكل ظاهرة سياسية بالمغرب، عبر مساره الطويل في ” تطويع الاخوان” ودخولهم ” اللعبة”، بل ان هذا الاخير كان له الفضل على إخوانه في الدفاع عنهم في أحيان، والايقاع بهم في أحيان أخرى.

مسار طويل لبنكيران في المجال الدعوي والسياسي، جعله ينجح في الوصول بعد الربيع الديمقراطي الى ترأس الحكومة بصلاحيات واسعة منحها له دستور المملكة سنة 2011.

فالرجل لم يسلم من لسانه أحد، هاجم قياديين في أحزاب ضمنها حلفاءه، نفس الشيء فعله مع إخوانه في الحزب، هاجم الشعب بل تحداهم أمام نواب الامة وعبر النقل التلفزي لاشغال البرلمان لما قال ” غادي نفرضو الزيادات في المحروقات واللي معاجبو حال ما يصوت علينا” نفس الشي فعله مع فرض نظام تمديد التقاعد وزيادة 1 في المائة من أقتطاع أجور الموظفين.

المغاربة لم ينسو خرجاته وشطحاته ضد الامين العام لحزب الاستقلال في وقت متأخر، ونفس الهجوم بل حصة الاسد من هجوماته نالها مؤسس حزب الاصالة والمعاصرة ” فؤاد عالي الهمة” إبان الربيع الديمقراطي، مما عجل بانتقال ” الهمة ” ليشغل مهمة ” مستشار ملكي”، وسبق لهذا الاخير ان وصف بنكيران ب ” بائع الاوهام” .

بعد حين بدأ بمهاجمة رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار ” عزيز أخنوش” بعد مرحلة ما سمي ب ” البلوكاج” والتي انتهت بإعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة وتعويضه بسعد الدين العثماني.

تمكن بنكيران من نشر خطاب ” تشكيكي” وسط الشعب، ثارة يقول هناك ” تماسيح وعفاريت” وثارة أخرى يشكك في كل شيء، انتهت مرحلته تدبيريا بحزب العدالة والتنمية، بعد إنتزاع العثماني للامانة العامة للحزب، وفي لحظتها قال كلمته الشهيرة وهي عبارة عن ” جلد الذات” لاخوانه في الحزب ” شكون منكم مكان عندو والو …شي موطور شي بيكالا …شي 127 والمجهد فيكم كانت عندو ميرسديس 240 وهي تستعمل الان طاكسي”، الاشارة واضحة من زعيم البيجيدي، مفادها أن جل الاخوان تغيرت أحوالهم وحققوا ربحا ماديا ومعاشيا، لكن لم يسمع عن بنكيران مرة انه قال بفضل الحزب تغيرت أحوال المغاربة، بل ان الشارع كان يغلي بسبب ” هستيريا” الزيادات ومس قدرته المعيشية، مما ساهم في احتقان شعبي.

محللون قالو أن الزمن السياسي المغربي فقد ” النخبة” وتم تعويضها ب ” مهرجين” وصلوا الى سدة الحكم بفضل ” صناديق الاقتراع” وهي إشارة ان الشعب المغربي بدوره لم تكن له القدرة مهما انفتاحه الطويل على السياسات العالمية ومساره الطويل في الفكر اليساري، ان يتصدى لمثل هؤلاء، فاصبح الوضع السياسي بالمغرب عبارة عن ” حلقة من حلقات جامع لفنا”. اختفى المثقفون والكتاب والمؤطرون، وعوضهم ” المهرجون” واصبح الجميع يعيش أزمة لم نخرج منها بعد ولا نعلم نهاية مسلسلها الطويل.

فبعد النقاش الاخير حول الصور الباريسية للقيادية ” آمنة ماء العينين” وسؤال ” الانفتاح” والابتعاد عن منهجية الحزب الاسلامية، خرج بنكيران مدافعا شرسا على البرلمانية، بل إعتبر أنه لا خلاف فيما تريد ان تلبسه الاخوات وليس شرطا للانضمام الى صفوف الحزب، وسبقها دفاعه على ” غزال الحزب” حامي الدين المتابع في قضية قتل قيادي يساري أيام حراك الجامعة، وقال بنكيران ايام كان رئيسا للحكومة ” لن نسلمكم أخانا” وبعدها تناقلت وساىل الاعلام صوره رفقة حامي الدين بمحكمة فاس، وكيف كان بجواره حتى سلمه للقضاء ذلك اليوم.

مراقبون يرون أن مهمة بنكيران إنتهت سياسيا، وأن الاخير كما يقول المثل الشعبي المغربي ” اللي حرث جمل دكو ” في إشارة أن الاخير يريد هدم ما بناه مع إخوانه، ولازال حائرا في ماذا يفعل وما هي الطريقة المثلى لذلك؟؟. وقد استطاع هذه الايام أن يغيير مجرى النقاش حول أحواله المادية بعد المعاش، وهو ما جعل النقاش يحتدم خصوصا في وسائل الاعلام او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والجميع تناسى نقاش ” آمنة ماء العينين” وهل الحزب بعد واقعة ” المروحة” يتجه الى تغيير اديولوجيته وخطابه الديني وتداخله في السياسي.

الشعب لا يرى في بنكيرن ” منقده” من الازمة، بل جميع الشرائح متفقة على هذا الشخص تسبب في تعميق الجراح واخوانه لازالو عالقون في أزمة سوء التدبير، والحكومة لازالت في وضع الترقيع بسبب الاعفاءات والتعديلات الوزارية.

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