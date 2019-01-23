جرحى في حادث سير خطير بين طرفاية وأخفنير

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عرفت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طرفاية وأخفنير ، حادثة سير خطيرة ، إثر إنقلاب سيارة خفيفة من نوع سكودا .
وحسب مصادر هبة بريس فإن الحادثة وقعت بعد فقدان السائق للسيطرة على مقود السيارة ، مما أدى إلى إصابة شخصين ،إصابات وصفت بالبليغة ، فيما أصيب ثلاثة أخرين إصابات خفيفة بينهم طفل .
وتم نقل المصابين للمركز الصحي بطرفاية ، كما تم نقل الحالتين الخطيرتين فقد تم نقلهما على وجه السرعة للمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون .
وفور علمها بالحادث هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي ، والوقاية المدنية وتم اجراء المعاينة اللازمة وفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث.
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