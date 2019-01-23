طانطان: اعتقال قاصرين متخصصين في سرقة الهواتف النقالة‎

هبة بريس

تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان من إيقاف قاصرين عمرهما 16 سنة من أجل قضية تتعلق بالسرقة وحيازة المسروق.

وكان الموقوفان قد تقدما إلى محل تجاري بالسوق المركزي الكائن بشارع محمد الخامس بالمدينة، حيث تكلف أحد المشتبه فيهما بشغل انتباه صاحب المحل، ليفسح المجال لمشاركه للاستيلاء على هاتف نقال ليغادر عين المكان.

وقد تمكنت عناصر الشرطة من استرجاع الهاتف موضوع السرقة، فيما تم إخضاع الموقوفين القاصرين لتدابير المراقبة رهن إشارة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.

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