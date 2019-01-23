طانطان: اعتقال قاصرين متخصصين في سرقة الهواتف النقالة‎

نُشر بتاريخ :  2019-01-23 - 11:11
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان من إيقاف قاصرين عمرهما 16 سنة من أجل قضية تتعلق بالسرقة وحيازة المسروق.

وكان الموقوفان قد تقدما إلى محل تجاري بالسوق المركزي الكائن بشارع محمد الخامس بالمدينة، حيث تكلف أحد المشتبه فيهما بشغل انتباه صاحب المحل، ليفسح المجال لمشاركه للاستيلاء على هاتف نقال ليغادر عين المكان.

وقد تمكنت عناصر الشرطة من استرجاع الهاتف موضوع السرقة، فيما تم إخضاع الموقوفين القاصرين لتدابير المراقبة رهن إشارة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

جرحى في حادث سير خطير بين طرفاية وأخفنير

عرفت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طرفاية وأخفنير ، حادثة سير خطيرة ، إثر إنقلاب سيارة …