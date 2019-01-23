ساكنة القنيطرة تستفيق على وقع إضراب شامل لمختلف المحلات التجارية

هبة بريس- الرباط

استفاقت ساكنة مدينة القنيطرة هذا الصباح، على وقع الإضراب العام للتجار الذي تم الشروع في تنفيذه، حيث تعرف مختلف الأحياء السكنية توقفا تاما الحركة التجارية خاصة أحياء المدينة العليا و اولاد وجيه و الساكنية و الخبازات.

و أغلقت جل محلات القطب التجاري بالمدينة أبوابها بعد تنسيقات متتالية،الامر الذي سينعكس سلبيا على الحركة التجارية بالمدينة، حيث وجد المواطنون في الساعات الأولى من صباح اليوم صعوبة في التبضع وقضاء متطلباتهم من المواد الاستهلاكية، و هي الخطوة التي تأتي احتجاجا على قانون الفوترة الذي لم تنجح حكومة العثماني من تخفيف حدته بالرغم من الطمئينات المتتالية.

وكانت تنسيقية جمعيات و نقابات التجار بعمالات بالقنيطرة قد دعت كافة التجار و المهنيين الى خوض إضراب إنذاري على خلفية مطالبة الحكومة بمراجعة و تعديل و إلغاء كافة القوانين المجحفة في حق التجار و أشراك التجار و المهنيين في سن القوانين التي تمس حياتهم المهنية.

ويذكر ان الأيام الماضية عرفت احتجاجات كبيرة من طرف التجار و المهنيين بسبب الشروع في تطبيق التدابير و الإجراءات الضريبية الجديدة خاصة البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.

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