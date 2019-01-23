حوار حصري .. “حمزة مون بب”: “ماعندي علاقة بباطما وعياش وغادي نخرج للعلن حيت مقاتلش روح”

هبة بريس

في حوار حصري خص به هبة بريس، كشف حساب “حمزة مون بب” المتخصص في الكشف عن فضائح وحقائق المشاهير، عددا من التفاصيل الخاصة بهويته وعلاقته بفنانين مغاربة وكذا الحرب السرشة القائمة ضده والانتقادات التي تطاله.

وفي هذا الصدد، كشف “حمزة مون بب”، أن الحساب الذي يحمل اسمه بموقع سناب شات وانستغرام، يعود لسيدة بمراكش كانت تعمل ك”وسيطة دعارة”، مشيرا الى أنه قرصن حساباتها ونشر جميع الدلائل التي تدينها وتكشف طبيعة عملها “اللاخلاقي”، ثم استولى عليها وحولها لاسمه.

وعن هويته، أكد “مون بيبي” على أنه رجل، مشيرا الى أن عددا من الحسابات الوهمية يدعون أن صاحب الحساب امرأة، ويتهمون منذ سنة الفنانة دنيا باطما وعائشة عياش بادارته دون تقديم ولو دليل واحد ملموس وواقعي.

وشدد ذات المتحدث، على أنه يمول حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي من جيبه الخاص، نافيا علاقته بدنيا باطما وعائشة عياش، الصحفي سيمو بنبشير، وخطيب الاعلامية مريم سعيد السابق كريم الظريف.

وعن قضية مريم سعيد، شدد “حمزة مون بب” على أنه توصل بمعطيات وصور من شخص كانت تربطه علاقة بالمعنية بالأمر وقام بنشرها بعد التأكد منها، مشيرا الى أن خطيبها تأكد هو الآخر من الامر قبل الزفاف بيومين ما دفعه لإلغاء الزيجة والتلميح للسبب.

وعن مقاضاته من طرف مريم سعيد، تابع ذات المتحدث قائلا:” الصور ديالها وأعلى ما فخيلها تركبو، والمشكلة مزال كتمثل دور العفة والشرف على متتبعاتها وهي حتى دبلوم الاعلام معندهاش واللي كذبني يمشي يسول المعهد اللي فدرب عمر”.

ورفض المتحدث ذاته، الكشف عن مصادر معلوماته والصور الحصرية التي تخص المشاهير، مشددا على أنها مصادر خاصة، ومشيرا الى أنه كشف حتى اليوم حقيقة حوالي 100 شخصية، من ضمنهم دوك صمد والزروالي ومريم سعيد… وغيرهم

وعن ذكر اسم “أيوب” و”سكينة ك” مع “حمزة مون بيبي”، أكد هذا الاخير أنه لا علاقة له بالشخصين بالمذكورين، مضيفا أن هذه الأسماء وغيرها من وحي خيال الأشخاص الذي يكشف حقيقتهم وفضائحهم.

وبخصوص إمكانية خروجه للعلن أو إغلاق حسابه، أكد حمزة، على أنه قد يكشف هويته قريبا قائلا :”ممكن يعرفوني الناس حيت مقاتلش روح، وكنت غادي نسد هاد الحساب، لكن دابا أنا لهم بالمرصاد”.

وردّ ذات المتحدث، على اتهامه بالاساءة لسمعة المغربيات، مشيرا الى أنه عددا من البلدان تتوفر على حسابات مماثلة متخصصة في كشف فضائح المشاهير ومنها “شرطة المشاهير” بلبنان و”شنينة” بالخليج، مسترسلا بالقول:”انا كنشوه اللي مشوهات وكنوعي البنات وديما كنشكر المغربيات الشريفات اللي كيستاهلو وكنباطاجي حسابات النساء الناجحات”.

وختم “حمزة مون بيبي” حديثه مع هبة بريس بالقول:”كنقول وكنكشف فحسابي غي الحقيقة، وواخا يعياو المشوهات ميطيرو ويحاولو بشتى الطرق ينزلو مصداقيتي وتقليد حساباتي ونسبة متابعيني وطريقتي ونسب شخصيات دون المستوى لشخصي، كنبقى الاصل والباقي تقليد.. ولن أرضخ لأي تهديد حيت بصراحة معندهوم ما يصورو مني واخا يطيرو لسابع سما، وكلمة أخيرة لا يهمني نكون بنت أو راجل نخلي ليهوم كامل الحرية فتحديد جنسي حسب مخيلتهم، ونا لهم بالمرصاد”

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