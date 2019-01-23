سفير الإمارات وعامل افران يطلقان مبادرة إنسانية موجهة لسكان المناطق الجبلية

هبة بريس

أعطى معالي السفير علي سالم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية و عبد الحميد المزيد عامل إقليم افران اليوم الأربعاء انطلاقة المبادرة الإنسانية الأخوية التي تندرج في إطار سلسلة مساعدات موجهة لسكان المناطق الجبلية بالمملكة المغربية الشقيقة.

وفي هذا الصدد، أعرب معالي السفير بهذه المناسبة عن جزيل الشكر والتقدير لسعادة العامل والسلطات المحلية على تعاونها الطيب والكريم لدعم هذه الدينامية التي تشهدها العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين.

وأضاف أنه من هذا المنطلق وانسجاما مع المبادرات الأخوية التي أضحت عنواناً للتعاون الإنساني المميز والفريدي بين البلدين، أكد معالي السفير حرص دولة الإمارات على الاستمرار في تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية، وقال أن السفارة ستقوم بتوزيع مساعدات أخرى في مختلف أنحاء المملكة وبما يساهم في التخفيف من معاناة الفئات المتعففة في المناطق النائية.

هذا وحضر انطلاقة المبادرة حمو اوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية و سيف خليفة الطنيجي سكرتير اول بالسفارة و علي الزعابي ملحق دبلوماسي بالسفارة وكبار المسؤولين بعمالة افران.

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