“كاسبيرسكي لاب” تعزز وجودها في المغرب وإفريقيا

هبة بريس

تقدم كاسبرسكي لاب، الرائدة في مجال الأمن السيبراني، خبرتها وحلولها الأمنية العامة “next gen ” لحماية المقاولات في المغرب وأفريقيا. وفي 2019، تطمح المقاولة إلى أبعد من ذلك وتعلن عن تعزيز أنشطتها في القارة.

و توفر “كاسبيرسكي لاب” تقنيات ذات شهرة عالمية تحمي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوميات للآلاف من المقاولات عبر القارات الخمس. في المغرب وأفريقيا، يقدم خبير الأمن السيبراني حلولا وخدمات أمنية معززة لأكثر من عشر سنوات لضمان الأداء السليم للخوادم ومكاتب العمل ومحاربة تهديدات المعلوميات بشكل فعال.

وفي هذا الإطار يقول تانجي دو كوتوبونت، المدير العام لشركة كاسبرسكي لاب فرنسا وشمال إفريقيا ووسط وغرب أفريقيا “تعتبر إفريقيا استراتيجية بالنسبة لشركة” كاسبرسكي لاب “. إننا نقدم للمقاولات في المنطقة مستوى حماية عالي للغاية من خلال حلول حماية أنظمة مضمنة ، وخدماتنا المتنوعة وبرامج التوعية للتعلم الإلكتروني.”.

في شمال ووسط وغرب أفريقيا، تتكون “كاسبرسكي لاب” من فريق يشمل سبعة أشخاص، مكرسين لمنطقة تجمع ما يقرب من ثلاثين دولة ويدعمها محليًا ستة موزعين، ثلاثة منهم يوجدون في المغرب: Exclusive Networks وIngram وGTI Software. في المجموع، أكثر من خمسمائة بائع ينشطون في المنطقة.

يقول باسكال ناودين، مدير فرع المقاولات في كاسبرسكي لاب شمال وغرب ووسط أفريقيا “يتوجه شركاؤنا المغاربة إلى القارة لتطوير أعمالهم في سوق تعد مصدراً رئيسياً للنمو”. “في 2019، سنضع برنامجًا لأهم شركائنا لتقديم حلول مبتكرة لزبنائهم. وسنعزز أيضًا وجودنا في المغرب مع وصول متعاون مغربي ستوجه مهمته نحو التصدير”.

في حين أن 2018 قد انتهت، فإن خبراء الأمن السيبراني في شركة “كاسبرسكي لاب” يواصلون مراقبة المشهد النشط للعمليات في شكل “التهديدات المستمرة المتقدمة” (APTs). يتوقع باحثو الشركة حدوث زيادة في هجمات سلسلة التوريد في عام 2019 مستفيدين من برمجيات الطرف الثالث، والزيادة في البرامج الضارة المتنقلة المتطورة، والمزيد من الاختراق على أجهزة التوجيه وأجهزة المودم ، وأنواع أخرى من الهجمات،و الهجمات الإلكترونية التي تنطوي على الفدية، والمتخصصين في فك شيفرة العملات ولكن أيضا الجهات الفاعلة APT ، النشطة على مستوى عدم الاستقرار الجيوسياسي.

في مواجهة التهديدات الأكثر تعقيدًا واستهدافًا بشكل متزايد، تساعد “كاسبرسكي لاب” على زيادة مستوى الأمان للمقاولات من خلال حلول تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات من خدمة اليقظة التقنية العالمية. يتيح نظام KATA / EDR (كشف كاشف / استهداف نقطة النهاية ومقاومتها للاستهداف) إمكانية الكشف عن الهجمات المتقدمة والمستمرة ومعالجتها. كما تقدم “كاسبرسكي لاب” حلولا لحماية أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية والأنظمة الصناعية بالإضافة إلى خدمة مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والمحمول، وذلك بفضل برنامج كاسبر سكاي للوقاية من الاحتيال (KFP): ويسمح هذا الحل تشخيص الأنشطة الاحتيالية في الوقت الفعلي قبل حدوثها، مثل سرقة الهوية، وتزوير المعاملات ، والاحتيال في إنشاء الحساب، والبرامج الضارة والتصيد الاحتيالي.

وتشير التحليلات إلى أن أكثر من 80% من حوادث تكنولوجيا المعلومات ناتجة عن خطأ بشري، ويتعين على المقاولات في بعض الأحيان أن تنفق ملايين الدولارات للتعافي من هذه الحوادث. ومع ذلك، فغالباً ما تصارع برامج التدريب التقليدية لتوعية الفرق. ولذلك طورت كاسبيرسكي لاب مجموعة من الدورات التدريبية التي تعتمد على أحدث تقنيات التعلم والتي تستهدف جميع مستويات المقاولة.

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