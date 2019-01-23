مأساة سورية.. مصرع 7 أشقاء ليلا داخل منزلهم

هبة بريس - وكالات

لقى 7 أطفال أشقاء حتفهم في حريق شب خلال الليل بمنزلهم الواقع في منطقة العمارة بالعاصمة السورية دمشق، وفقا لوكالة أنباء (سانا) الرسمية.

ونقلت سانا عن مسؤول بالشرطة، لم تذكر اسمه، قوله إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 الى 13 عاما ونقلت جثامينهم إلى مستشفى قريب.

وأضافت أن سبب الحريق، الذي شب مساء الثلاثاء في المنزل الكائن في الطابق الرابع، لم يعرف بعد، وأنه قد يكون بسبب “مدفأة كهربائية”.

ولم تشر الوكالة إلى مصير والدي الأطفال السبعة، في حين قالت إدارة الإطفاء إن الحريق تسبب في انهيار سقف اصطناعي داخل المنزل.

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