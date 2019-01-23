بدءا من الأسبوع القادم .. رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري يحل بالمغرب

هبة بريس

يقوم رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو ابتداء من يوم 28 يناير الجاري بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد هام يضم مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين .

وأكد بيان لرئاسة الحكومة المحلية لجزر الكناري اليوم الثلاثاء 22 يناير أن هذه الزيارة الرسمية التي تعد الأولى من نوعها لرئيس الحكومة المحلية لأرخبيل الكناري إلى المملكة تهدف بالأساس إلى دعم وتعزيز العلاقات المؤسساتية إلى جانب استكشاف سبل جديدة لتكريس تعاون مثمر وفعال بين الجانبين.

وسيرافق كلافيخو خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين مجموعة من المسؤولين من ضمنهم بعض المستشارين ( وزراء في الحكومة المحلية للأرخبيل ) في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة والسياحة والثقافة والرياضة بالإضافة إلى نواب المستشارين المكلفين بالشؤون الخارجية والتربية والتعليم .

كما يضم الوفد المرافق لرئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري رؤساء اتحاد رجال الأعمال وأرباب المقاولات بكل من لاس بالماس وسانتا كروز دي تينيريفي وغرفة التجارة في سانتا كروز دي تينيريفي ولانزاروتي وكذا الجمعية الصناعية لجزر الكناري والتجمع الكناري للنقل واللوجستيك .

وأوضح المصدر ذاته أن السيد كلافيخو سيشارك والوفد المرافق له يوم الاثنين المقبل بمدينة الدار البيضاء في اجتماع لرجال الأعمال المغاربة والكناريين ينظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعاون وتنسيق مع المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني ، كما يتضمن برنامج هذه الزيارة الرسمية عقد لقاءات مع العديد من المسؤولين المغاربة .

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