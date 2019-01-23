اعتقال “متطرف” جزائري مطلوب دوليا بمطار البيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري، يبلغ من العمر 36 سنة، والذي كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل تمويل الإرهاب وتكوين عصابة إجرامية والإشادة بأعمال إرهابية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادما من الجزائر، حيث تم إخضاعه لإجراءات التوقيف، بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ 22 أبريل 2016.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة توقيف المشتبه فيه.

وذكر البلاغ بأن توقيف المعني بالأمر يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتقوية تدابير المراقبة الأمنية في المعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار حرصها الراسخ على تدعيم آليات التعاون الأمني الدولي الرامية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

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