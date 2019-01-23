“لولا افريقيا لكان الاقتصاد الفرنسي الخامس عشر” .. فرنسا تستدعي السفير الإيطالي

هبة بريس - وكالات

استدعت فرنسا السفيرة الإيطالية لدى باريس عقب التصريحات التي أطلقها نائب رئيس الوزراء في حكومة روما عن العلاقات الفرنسية الأفريقية.

ودعا لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي إلى فرض عقوبات على باريس بسبب سياساتها تجاه أفريقيا.

وقال دي مايو إن فرنسا “لم تتوقف عن ممارساتها الاستعمارية في عشرات الدول الأفريقية”.

وأدلى دي مايو، زعيم حزب حركة خمس نجوم الذي كون الائتلاف الحاكم مع تحالف أحزاب أقصى اليمين، بهذه التصريحات أثناء زيارة قام بها لمنطقة وسط إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي.

و قال دي مايو إن “الاتحاد الأوروبي ينبغي عليه فرض عقوبات على فرنسا وجميع الدول التي تحاكيها في إفقار أفريقيا وحمل الأفارقة على مغادرتها لأن الأفارقة ينبغي أن يكونوا في أفريقيا، لا في قاع البحر المتوسط.”.

وتابع: “إذا اضطر الناس إلى المغادرة اليوم فذلك لأن دول أوروبا و في مقدمتها فرنسا لم تتوقف عن استعمار عشرات الدول الأفريقية”.

وأشار إلى أنه لولا دول أفريقيا لكان الاقتصاد الفرنسي في المركز الخامس عشر بين اقتصادات العالم، لا بين أكبر ستة اقتصادات في العالم.

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