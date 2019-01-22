درك أولاد عياد يعتقل “عز الدين” الذي وشم رقبة خديجة باسمه

هبة بريس ـ الرباط

اعتقلت عناصر الدرك بأولاد عياد إقليم الفقيه بنصالح أمس الاثنين الشخص الذي تتهمه خديجة بوشم رقبتها باسمه “عز الدين” .

وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم الاخير يلقب باسم “بريبره” مضيفة انه صاحب الابرة التي جرى بها رسم الاوشام على جسد خديجة الضحية.

وأبرزت ذات المصادر أن الموقوف اعترف بكونه من قام بنقش بعض الأوشام على جسد خديجة بواسطة ابرة مخصصة لرسم الوشم، وان المتهم الرئيسي في القضية الملقب ب “الكريتي” هو من وشم البعض الآخر.

وعلاقة بالموضوع، أسدل قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف ببني ملال الستار عن ملف “فتاة الوشم” خديجة المنحدرة من منطقة أولاد عياد بإقليم الفقيه بنصالح ، والتي تتهم 15 شخصا باغتصابها واحتجازها، ووضع وشوم على مناطق مختلفة من جسدها بالقوة .

واجرى “قاضي التحقيق المواجهة بين المتهمين وبين خديجة ، كما أجرى المواجهة بينها وبين المتهم القاصر”

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