الهيني لهبة بريس :”القانون يجرم الكراهية والتطرف والتمييز بين الأشخاص “(فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-01-22 - 21:43
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال المحامي محمد الهيني أن المجتمع بحاجة لغرس قيم التسامع ، ومحاربة التمييز بين الأشخاص والتطرف ، حيث بسط الهيني المرتكزات الدستورية للوقاية من التطرف ومعالجة أسبابه وأيضا مقومات تركيز اسس التسامح والحوار في اطار الدستور وباقي القوانين .
واضاف الهيني الذي أطر الندوة الثانية حول مكافحة التطرف وزرع قيم التعايش تحت شعار :”مكافحة التطرف “التطرف آليات وحلول ” ، بمدينة تطوان ،  في تصريح لموقع هبة بريس ، أن القانون يجرم الكراهية والتطرف والتحريض على التمييز ، لافتا الى أن الدستور المغربي نص على ذلك بشكل عام فيما القانون الجنائي حدد لذك عقوبات بشكل صريح .
وأردف الهيني أن جميع القوانين يجب ان تنضبط لمبدأ حماية المواطنة وحقوق الانسان وصيانة الحق في الامن كمرتكز ضروري للحماية من التطرف ، مستحضرا دور النقابات والاحزاب السياسية والجمعيات في تاطير المواطنين لغرس قيم المواطنة .
واعتبر الهيني المقاربة الدستوري ناجعة لان السلطات العمومية من واجبها ايضا تكريس التعايش ونبذ جل مظاهر التطرف والعنف بين الاشخاص ، مشيرا الى أن النصوص القانونية لاتكفي للحماية من التطرف ، داعيا الى تنزيل مقاربات علمية وفكرية وتربوية عن طريق تطوير الثقافة من مسرح وفنون وتنمية الابداع من اجل القضاء على نزعة التطرف والارهاب .

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