الزفاف المغربي يخطف الأنظار بقلب العاصمة البلغارية

هبة بريس – بلغاريا

في إطار الاحتفال بالذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، كانت سفارة المملكة المغربية ضيف شرف أكبر معرض زفاف في بلغاريا المنظم من 19 و 20 يناير 2019 تحت شعار ” البلقانيكا زفاف وشهر العسل” التي تنظمها سنويا « EXPOLINE ood » وتشرف على جميع ترتيباته السيدة Aneta Bini من بلغاريا والسيدة Irini Batzaka من اليونان.

وفي بداية كل سنة يجدب معرض الزفاف “البلقانيكا وشهر العسل” اهتمام الشباب من الجنسين والمقبلين على الزواج اهتمامهم، حيث يدخل المهرجان هذه السنة في دورته الحادية عشر، والتي نظمت فعالياته بفندق شيراتون بالعاصمة البلغارية صوفيا يومي 19 و 20 يناير، قدمت خلالها أكثر من 60 شركة منتجاتها واقتراحاتها ذات الصلة بالزفاف.

هذا وتمكن المهتمون وأقاربهم من خلال تنظيم جلسات مع الاختصاصيين في هذا المجال من الحصول على معلومات واستشارات مهنية خلال اليومين المخصصين لهذه المناسبة، حيث عرضت ” البلقانيكا زفاف وشهر العسل” مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات من خلال الشركات الرائدة في صناعة الزفاف، وذلك بهدف توفير المال والوقت في نفس الوقت للعروسين.

وحضر فعاليات هذه الدورة، وللمرة الأولى من خارج بلغاريا، الزفاف المغربي بقواعده الأصلية، حيث استمتع الحضور، ولمدة يومين، بالقفطان المغربي المتميز والمتفرد والأصيل والمصنوع من طرف الصانع التقليدي المغربي، بعدما قدمت سفارة المملكة المغربية بصوفيا تشكيلة متنوعة من القفطان والتكشيطة المغربية بالإضافة إلى الحلي والمجوهرات التي تتزين بها العروس المغربية .

وعرف حفل الزفاف عرض لمختلف تشكيلات القفطان والتكشيطة المغربية إلى جانب فساتين الزفاف في فندق شيراتون من طرف عارضات أزياء أمام حضور تجاوز عددهم 2000 شخص.

وخلال هذه الفعاليات تم منح للسيدة Aneta Bini دبلوم أكاديمية صوفيا للأزياء بحضور السيدة زكية الميداوي، سفيرة المملكة المغربية ببلغاريا وبعض رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة بصوفيا وممثلي وسائل الإعلام وممثلي وكالات الأسفار السياحية والشركات بالإضافة إلى السيد Lubomir Stoykov أستاذ جامعي متخصص في التواصل والذي أشرف على هذا الحدث الثقافي الكبير.

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