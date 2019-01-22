بعد فتور دام لاسابيع ..لقاء الوالي اليعقوبي بعمدة طنجة يذيب جليد الخلاف

ا سماعيل بويعقوبي – هبة بريس

بادر السيد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، الى انهاء حالة الفتور التي طبعت علاقته على مدى أسابيع مع عمدة مدينة طنجة ، على خلفية خلاف حول ميزانية الجماعة ، واستجاب لدعوة البشير العبدلاوي لعقد لقاء عمل وفق ما أفاد به الموقع الرسمي للجماعة .

وحسب ذات المصدر فقد عقد هذا اللقاء أمس الاثنين من أجل ” تقييم العام للوضع بمدينة طنجة وما يقتضيه من عمل مشترك في إطار من التعاون المنتج بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام المحلي وعلى رأسهم السلطات الولائية والمصالح الجماعية”.

واضاف المصدر ذاته أن ” الهذا وقد اتفق السيد العمدة مع السيد الوالي على ترتيب عدد من الاجتماعات لمدارسة أهم الملفات العالقة، واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها.”

وأكد ذات المصدر أن ” اللقاء يؤكد من جديد حرص السيد العمدة على إشاعة نفس التعاون والعمل المشترك مع السيد الوالي بما فيه مصلحة مدينة طنجة وساكنتها، وبما يسهم في تقوية الموقع المتميز والإشعاع الوطني والدولي الذي تتبوؤه مدينة طنجة.”

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