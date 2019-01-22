اسبانيا: مقتل مواطن مغربي رميا بالرصاص

هبة بريس ـ الرباط

فتحت الشرطة الاسبانية تحقيقا في مقتل مواطن إسباني من أصل مغربي يبلغ من العمر 49 سنة، رميا بالرصاص بمنطقة « سان بيدرو ألكانتارا » في مدينة ماربيا، حيث عثر عليه جثة هامدة داخل سيارته.

وقالت مصادر صجفية اسبانية ، انه تم إخطارها عن طريق هاتف من شخص مجهول، يفيد أن شخصا داخل سيارته فاقدا للوعي، الأمر الذي عجل بالتحاق السلطات الأمنية بمعية أطباء متخصصين وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، لمعرفة أسباب وفاته الحقيقية.

ورجحت ذات المصادر ان يكون الحادث تصفية حسابات، خصوصا وأن الضحية، يعد من رجال الأعمال المعروفين وهو ومالك للعديد من المقاهي وأماكن الترفيه في منطقة « بويرتو بوناس » بمالقا الإسبانية.