الدون “رونالدو” يواجه سنتان سجنا أو أداء هذا المبلغ

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدر القضاء الإسباني حكمه على النجم البرتغالي ليوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019، بالسجن لمدة عامين مع استبدال العقوبة بغرامة مالية تضاف إلى المبلغ الهائل الذي سيدفعه للسلطات المالية الإسبانية، ضمن تسوية معها لإقفال ملف اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب.

على غرار ماحصل مع غريمه السابق في برشلونة الارجنتيني ميسي، تم استبدال عقوبة السجن بمبلغ مالي قدره 356 الف يورو .