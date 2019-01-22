الدون “رونالدو” يواجه سنتان سجنا أو أداء هذا المبلغ

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ع اللطيف بركة : هبة بريس
أصدر القضاء الإسباني حكمه على النجم البرتغالي ليوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019، بالسجن لمدة عامين مع استبدال العقوبة بغرامة مالية تضاف إلى المبلغ الهائل الذي سيدفعه للسلطات المالية الإسبانية، ضمن تسوية معها لإقفال ملف اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب.
على غرار ماحصل مع غريمه السابق في برشلونة الارجنتيني ميسي، تم استبدال عقوبة السجن بمبلغ مالي قدره 356 الف يورو .
كما اصدرت المحكمة بمدريد حكما بمعاقبة نجم ريال مدريد السابق بمبلغ 3,2مليون يورو دون ان تحدد ما اذا كانت ستضاف الى مبلغ 18,8مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه في يونيو من السنة الماضية بين محاميي رونالدو والسلطات المالية الاسبانية .
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