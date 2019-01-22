المرتضى امعارشا يدخل في إضراب عن الطعام والماء “حتى الموت”

هبة بريس ـ الرباط

قالت أسماء إعمراشا أخت المعتقل المرتضى اعمراشا، المدان بخمسة سنوات سجنا على خلفية تدوينة له، توبع بها بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، إنه قد دخل في إضراب عن الطعام والماء، منذ 5 أيام وقد تم نقله عدة مرات إلى المستشفى”.

وجاء في تدوينة أسماء إعمراشا والتي تناقلها عدد من النسطاء على الفايسبوك، “في اتصال هاتفي من المعتقل السياسي المرتضى إعمراشا صدمني بخبر دخوله في إضراب عن الطعام والماء منذ 5 أيام وأكد نقله للمصحة مرتين بسبب تدهور حالته وانخفاض نسبة السكر في جسمه.. اتصاله حزين ويدمع القلب والعين يبلغ سلامه لكل الأصدقاء وفي نفس الوقت يودعكم لأنه عازم على مواصلة إضرابه حتى يفتح تحقيق في قضية احتجازه قسرا وما ورد في رسالتيه السابقتين أو الاضراب حتى الموت وأخبرني أنه نقص حوالي 6 كيلوغرام من وزنه وأنه في حالة سيئة جدا.. لك الله يا أخي.

وكانت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، قد أيدت في نونبر الماضي الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط في حراك الريف مرتضى إعمراشن بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، بتهم “تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية”، و”الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية” و”الإشادة بتنظيم إرهابي.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن طالبت بإسقاط تهم الإرهاب عن مرتضى اعمراشن وإطلاق سراحه.

واعتبرت المنظمة أن الحكم الصادر في حق اعمراشن صفعة مريعة أخرى لحرية التعبير في المغرب وفشل صارخ لنظام العدالة.

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