مفتشي ” العدوي” في مهمة إفتحاص بأكادير

نُشر بتاريخ :  2019-01-22 - 17:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها، عن حلول لجنة تابعة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي ترأسها الوالي زينب العدوي، في مهمة إفتحاص لدى كل من الجماعة الترابية لاكادير والجماعة الترابية الدراركة شرق أكادير.

و ستشرع اللجنة التي تتكون من عدد من المفتشين في افتحاص عدد من الملفات الخاصة بتدبير الجماعتين، تهم بالخصوص ملفات التعمير و المالية، و أوضح المصدر نفسه، بان اللجنة تواصل عملها في تدقيق عدد من الملفات ذات الصلة بمشاريع الجماعة.

وأضافت مصادر متطابقة، أن لجنة التفتيش لن يقتصر عملها على جماعتين ، بل من المرتقب أن تحل بعدد من الجماعات الترابية بجهة سوس ، خصوصا منها الجماعات التي تشهد صراعات بين الاغلبية والمعارضة او الجماعات التي بعتث منها شكايات الى المفتشية مركزيا بسبب وجود اختلالات تدبيرية او شبهة في صفقات .

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