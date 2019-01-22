برلماني :”الفوسفاط يتسبب في أمراض مزمنة للمغاربة وغياب أي أثر إيجابي على مستواهم المعيشي“

هبة بريس – الرباط

كشف مستشار برلماني، خلال تعقيبه على جواب وزير الطاقة والمعادن، بجلسة مجلس المستشارين الجارية بقبة البرلمان، بخصوص الثروات المعدنية التي تتوفر عليها بلادنا، (كشف) الفنان على أن المغرب يتوفر على ثلث أربعاع الاحتياط العالمي من الفوسفاط، حيث كان بإمكان الحكومة استغلال موارده المالية من أجل تنمية بلادنا من دولة متأخرة إلى دولة في مراتب متقدمة.

واعتبر المستشار البرلماني، بأن الحكومة تخفي خريطة توزيع الثروات المعدنية على المغاربة، كما أنها لا تفصح عن أرقام كمية الإنتاج بالمناطق التي تزخر بموارد مثل الفوسفاط والذهب.

وأضاف المستشار البرلماني بأن المغاربة لا ينعمون بخيرات بلدهم من الفوسفاط ومختلف الثروات المعدنية، إضافة إلى انعدام أي أثر إيجابي على مستواهم المعيشي محلياً بل أكثر من ذالك أن مناجم ومقالع هذه الثروات تتسبب في أمراض مزمنة للساكنة وتلويث الفرشة المائية والبطالة أيضاً، على حد تعبيره.

واسترسل ذات المتحدث خلال تعقيبه بتوبيخ الحكومة على عدم استغلالها هذه الموارد من أجل تحسين المستوى المعيشي للمغاربة وتحقيق الاستقرار المالي للمواطن، مذكرا خلال تعقيبه بكلمة للعثماني أمام أعضاء حزبه وخصوصا الوزراء منهم، بخدمة المواطن وعدم استغلال السياسة للاسترزاق، مضيفا بالقول :”العثماني قاليكم شوفو كيفاش كونتو وكيفاش حسنتوا الوضع ديالكم“.

واستشاط الوزير عزيز رباح غاضباً من كلام المستشار البرلماني، حيث رد عليه، :”سأبدأ من حيث انتهيت… أنا أدعوكم تجيو تشوفوا هاد الوزراء… أنا كيف كونت كيف باقي وخصك تكولها حيث كتعرفني“، مضيفا بالقول :”كنتحدا شي واحد منا استغنا من السياسة …لي كانوا مرفحين راه باقيين مرفحين ونتا عارف فين كنسكن وفين كيسكنوا الوزراء ومغاديش يبارك ربي لشي واحد اغتنى على ظهر الشعب… “، على حد تعبير الرباح.

وأوضح عزيز رباح بأنه قدم معلومات وتفاصيل حول خريطة المعادن للجنة المعنية بمجلس المستشارين تكشف عن معلومات تهم المناطق التي تستخرج منها الموارد المعدنية والكمية، إضافة إلى عدد مناصب الشغل التي توفرها والتي عدها في 41 ألف منصب.

ووافق عزيز رباح المستشار البرلماني فيما جاء في تعقيبه، معترفا بدروه أن المناطق المحلية لا تستفيد من الثروات المعدنية للبلاد.

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