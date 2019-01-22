المنتخب المغربي يرفض مواجهة نظيره الانجليزي وديا

هبة سبور

رفض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عرضا من نظيره الإنجليزي، بشأن إجراء مباراة ودية بين منتخبي البلدين بلندن، في شهر مارس المقبل.

ورفض المغرب الموعد المقترح للمباراة الودية بحكم أنه سيخوض يوم 23 مارس مباراة أمام منتخب مالاوي في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتي ستحتضنها مصر.

واقترح اتحاد الكرة المغربي تاريخا لم يتم التوافق بشأنه، ليتم رفض العرض، ويفتح الاتحاد باب التفاوض مع منتخب أوروبي آخر للعب معه وديا بعد مواجهة مالاوي في أحد المدن الإسبانية.

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