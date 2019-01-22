لزرق :”بن كيران لازال يعاني من هستيريا العزل من رئاسة الحكومة “

هبة بريس – الرباط

علق خبير القانون الدستوري، رشيد لزرق، على الخرجة الإعلامية لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، والتي تحدث فيها عن تخصيص الملك لمعاش مالي استثنائي بعدما نزفت حساباته البنية الأربعة، حيث أبلغه كما قال ”سي فؤاد مستشار الملك“ بموضوع المعاش، إضافة لأمور أخرى سبق وتطرقت إليها الجريدة بموادها الإخبارية.

وقال رشيد لزرق، في تصريح لجريدة هبة بريس الإلكترونية بأن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، لازال يعاني من هستيريا العزل من رئاسة الحكومة التي لم يشف منها، كما أنه لازال مصرا على ضرورة رد “الإهانة”، حيث يعتبر على أن الأخوة ساهموا في تصعيد الشروط التفاوضية غير أنهم تنازلوا عنها مع سعد الدين العثماني.

وأضاف رشيد لزرق أنه و ضمن هذا السياق أصر بن كيران إلى الكشف على أن مسشار الملك جاء لنفسه إلى منزله من أجل منحه معاش استثنائي لم يتقدم بطلبه وإنما بعد بلوغ خبر تأزم وضعيته المالية للملك، الذي أرسل مستشاره فؤاد عالي الهمة لمنحه المعاش المذكور، معتبرا لزرق بأن هذه الخرجة يمكن تفسيرها بسيكلوجيا كون بنكيران يريد أن يقول للجميع أنه هو ضامن الحرية داخل الحزب العدالة و التنمية و خطها الاصلاحي دون السقوط في الشدد الاخواني.

واسترسل لزرق بأن مفاد تصريحات بن كيران وخرجاته الإعلامية، هو ممارسة التحكم في القرار الحزبي، إضافة إلى المزايدة على حركة التوحيد و الإصلاح بالحرية الفردية و مستغل رفض شيوخ الجماعة تبرير واقعة ماء العنيين لخليلها و خلعها لحجابها في باريس، كما أنه يرغب في شرعنة سطوته الأبوية على التنظيم، والتحكم، لادعاء القرب من المؤسسة الملكية و كونه مستعد لحماية معاش البرلمانيين و الوزراء.

واعتبر رشيد لزرق على أن بنكيران يناور وفق اخراج مضبوط يجعل منه ذاك المنقذ، للدولة و للحزب و يجعله أيضا ذاك الزاهد الراغب في الجنة و المعاش في نفس الوقت وبالتالي فهو يلعب على شرعيتين؛ شرعية الإرادة الشعبية و شرعية السياسي الزاهد في المناصب، على حد تعبير لزرق.

وأوضح رشيد لزرق، بأن بن كيران حاول توجيه رسائله للعديد من الجهات في داخل العدالة و التنمية و في الخارج، مبديا نية تصادمية في المواجهة مع جهات يحملها مسؤولية عزله، حيث اتجه إلى سلك أسلوب التهكم و القدح و التجريح في حلفاء العثماني و كذلك في إخوانه الذين خذلوه بطريقة تثير اللاستياء، بالرغم من الأخير تفادى نشر الغسيل الداخلي لحزبه، إلا أنه تنصل من المسؤولية السياسية في البلوكاج الحكومي.

وبخصوص رفضه للملكية البرلمانية، اعتبر لزرق بأن الأمر يكشف على أن “المشروع” الذي يدافع عنه بنكيران لم يكن في يوم من الأيام يحمل هم الدمقراطية بمفهومها الأكاديمي الواسع بل إن فكر حركات التدين السياسي جاء لضرب القيم الديمقراطية لأن الديمقراطية كآلية و قيم تنهل من الفكر الحداثي و ليس المرجعية الدينية، أما العمل بالديمقراطية دون قيم فلا يعدو أن يكون إلا ضربا من العبث و التدليس و تزوير التاريخ.

وفسر لزرق الخرجات الإعلامية لبن كيران، باستغلاله فشل سعد الدين العثماني في الحصول على دعم الذراع الشبيبي و الذراع الحقوقي و الذراع النسوي يؤكد بالملموس أن الاستقطاب الدائر داخل العدالة والتنمية يرفض أصلا فكرة التمايز بين السياسة و الدعوة.

واعتبر لزرق على أن الصراع الدائر اليوم داخل العدالة والتنمية لا يتعلق بدوران النخب لأن هذا الأمر يفرض تجديد الأفكار والمشاريع و القيام بالمراجعات اللازمة و النقد الذاتي البناء و فصل المجال الدعوي على الفضاء الحزبي وذاك ما لا نجده في ما يسمى بالنخب الشابة داخل العدالة والتنمية، وعليه لدينا فقط ما يمكن أن نصطلح عليه سيكولوجيا ” شباب يستنسخ عقلية شيوخ”، مضيفا بالقول :”فلا نجد ذاك الاقتصادي البارز الذي يحمل برنامجا اقتصاديا و لا ذاك الحقوقي المؤمن بحقوق الإنسان وحرية المعتقد و لا ذاك القيادي المتخلص من الأساطير المؤسسة للجماعة الأم، فشتان بين الاستنساخ و التجديد“.

وأضاف ذات المتحدث :”كل هذا فان بنكيران اليوم و سياق خروجه يدخل ضمن المزايدة التي تستبق التعديل الحكومي، الذي باتت حاجة ملحة في أقرب وقت ممكن، بالنظر للعديد من الاعتبارات، أولها أن مبرر قانون اللا تمركز يجعل هناك ما يمكن أن يطلق عليه بحكومة للجهات، و هذا الاتجاه يجعل عدد أعضاء الحكومة الحالية مبالغ فيه، ثانيا كون منتصف الولاية الحكومة تفرض تقييم عمل الوزراء خلال مرحلة اشتغالهم“.

وختم بالقول على أن حالة الاحتقان الاجتماعي الحالية تحتّم التغيير، حتى تتلاءم مع التوجيهات الملكية الرامية الى إدخال حزمة من الإصلاحات الاجتماعية، و الذي يفرض على الحكومة الفاعلية و النجاعة ومنتهى التضامن الحكومي وضبط الإيقاع، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلة الحكومية، بتجميع القطاعات الاجتماعية.

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