بعوي رئيس مجلس جهة الشرق يتهم الحكومة بتهريب المشاريع الكبرى

هبة بريس : أحمد المساعد

وجه عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق إتهاما للحكومة بعدم توفير مناخ الأعمال وتشجيع كبار المستثمرين للاستثمار بالجهة والتهميش في توزيع حصص المشاريع الكبرى رغم التسهيلات التي يقدمها مجلس جهة الشرق في هذا المجال.

وذكر عبد النبي بعوي بأنه قدم كل التسهيلات لاستقطاب شركة عملاقة يابانية تدعى ” كواساكي” الرائدة في تصنيع الكابلات من خلال توفير كل التحفيزات الممكنة و منحها وعاء عقاري بالمجان بمنطقة صناعية من أجل توفير 5000 منصب شغل لكنها تم تحويلها لجهة أخرى متهما الحكومة بتهريب الاستثمارات الكبرى من المناطق الحدودية حيث تعاني الجهة تبعات إغلاق الحدود المغربية الجزائرية سنة 1994 وكذا تشديد الخناق على التهريب المعيشي.

رغم المجهودات المبذولة للحد من الفوارق المجالية التي يقوم بها مجلس جهة الشرق من فك العزلة والكهربة القروية ودعم التعاونيات من خلال الإقتصاد الإجتماعي التضامني وخلق ملاعب القرب، تبقى غير كافية بدون الدعم الحكومي وكذا الوفاء بالالتزامات من خلال الشراكات التي وقعتها القطاعات الوزارية مع الجهة.

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