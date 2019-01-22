مندوبية التخطيط تسجل تراجع أسعار المحروقات

نُشر بتاريخ :  2019-01-22 - 15:56
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر دجنبر 2018، انخفاضا بـ 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، ونتج عن هذا الانخفاض تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وغير الغذائية.

وذكرت المندوبية في مذكرة اخبارية، أن أثمان المحروقات جسلت انخفاضا قُدر بـ 8,7 في المائة، بينما همت الانخفاضات كذلك، المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2018، ويتعلق الأمر بأثمان “الفواكه” بـ 7,5 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 3,8 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 2,0 في المائة، و”الخضر” بـ 1,7 في المائة.

كما سجلت أثمنة “اللحوم” ارتفاعا بـ 0,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,2 في المائة.

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