أشهر الفضائح الجنسية للفنانين المغاربة

ربيع بلهواري هبة بريس

رغـــم حرص العديـد من الفنانين المغاربة على إحاطة حياتهم الخاصة بنوع من السرية وإبقـــائها بعيدة عن فضول الصحافيين الشغوفين بمعرفة تفاصليها وإشباع رغبات جماهيـرهم وكذلك محبيهم في معرفتهم عن قرب، إلا أن الكثير منها يتسرب خاصة في ظل انتشار وسائط الاتصال الحديثة.

وبعيدا عن الإشاعات التي أصبح بعض الفنانين يتفننون في اختلاقها، لكسب مساحات في المشهد الإعلامي والبقاء قريبين من المتلقي، إذ أنهم بمجرد انتشارها ينتظرون مرور بعض الوقت قبل أن يسارعوا لتكذيبها، فهناك فضائح حقيقية وبعضها موثق بالصور أو بتسجيلات فيديو أثرت كثيرا على شعبية بعض الفنانين.

سعيد الصنهاجي

فيما كان الفنان سعيد الصنهاجي، الملقب ب”سلطان الأغنية الشعبية المغربية”، يستعد لحزم حقائبه للسفر إلى الإمارات للمشاركة في حفل فني عام 2015، فوجئ بتداول مقطع فيديو له على الإنترنت، يظهر فيه عارياً. أشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى اختفاء الفنان عن الأنظار.

وبعد الفضيحة بأيام قليلة، ظهر الصنهاجي عبر شريط فيديو، معتذراً من الجمهور المغربي، معتبراً أن الأمر كان مدبراً. وأكد أن من التقطوا له هذه الصور، هم بمثابة مافيا مغربية، طلبوا منه مبالغ مالية مقابل عدم نشر فيديو يظهره في موقف مخجل. ورغم أنه، حسب روايته، دفع الفدية قبل أربع سنوات، فإن الحكاية عادت إلى العلن هذه السنة.

وبعد القبض على أحد أفراد العصابة، انتشر في وسائل التواصل الالكتروني مقطع الفيديو المذكور، انتقاماً من الصنهاجي، الذي اشتكى للأمن المغربي حول ابتزاز هذه العصابة. هذه الفضيحة التي لا تزال متداولة في الشارع المغربي، دفعت بالصنهاجي إلى الهجرة إلى إيطاليا، والاستقرار فيها مؤقتاً ريثما تهدأ عاصفة الفضيحة.

رضوان الفوضى .. مغتصب ابنته

بالرغم من عدم شهرته كثيرا في الساحة الفنية، إلا أن اسم رضوان الفوضى (بنادري) أوركسترا نجمة الشعبي، زينة الداودية، ارتبط أيضا بفضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن تم اعتقاله شهر يونيو الماضي على خلفية اتهامه باغتصاب ابنته، الذي نتج عنه حمل، وولدت بعد ذلك عن طريق عملية جراحية، وسمتها “أميمة”.

وتشير المعلومات ذاتها، أن الفتاة كانت ضحية والدها، الذي اغتصبها أكثر من مرة، ما تسبب في حملها، مضيفة أن “الفوضى” لم ينكر المنسوب إليه، حيث تم تقديمه أمام المحكمة الابتدائية، واعترف بما اقترفه في حق ابنته، مبررا ذلك بكونه كان في حالة سكر طافح، ما جعله يفقد وعيه، ولا يعرف خطورة ما أقدم على فعله في حق ابنته.

سعيد ولد الحوات

كما شغلت قضية الفنان الشعبي سعيد ولد الحوات وسائل الإعلام لفترة بعد أن تم اعتقاله بتهمة ثقيلـــة تتمثل في التغـــرير بقـــاصر لم يتجاوز عمرها 17 سنـــة والاغتصاب. قبل أن يحصل على البـراءة بعـــد خروج نتائج تقـــرير الخبرة الطبية التي تم القيام بها والتي كانت في صفه في النهاية.

سعد المجرد

في 26 أكتوبر 2017، اعتقلت الشرطة الفرنسية المغني سعد المجرد، بعد تقدّم شابة فرنسية تدعى لورا بريول بشكوى تتهمه بالاغتصاب والاحتجاز باستعمال العنف، ليتم تحويله إلى السجن الاحتياطي في أحد مراكز الشرطة بباريس. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المقربون من لمجرد وجمهوره، الإفراج عنه، واللقاء به في السهرة التي كان يفترض أن يحييها في باريس في 29 أكتوبر، فاجأ قاضي التحقيق الدفاع، وفرض على المجرد البقاء تحت الحراسة النظرية، تمهيداً لمحاكمته. ليدخل سعد بعدها في دوامة مشاكل قانونية زادت من متاعبه لعل ابرزها اتهامه من جديد بتهمة اغتصاب اخرى خرج منها بالمتابعة في حالة سراح بعدما اعتقل قيد التحقيق لعدة ايام.

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