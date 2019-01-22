هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للمطارات أن حركة النقل الجوي بالمغرب سجلت رقما قياسيا خلال 2018 ببلوغها أزيد من 534ر22 مليون مسافر عبروا مختلف البنيات المطارية داخل المملكة.

وأوضح المكتب، في بلاغ الثلاثاء22 يناير، أن المطارات الوطنية استقبلت ما مجموعه 22 مليون و534 ألف و771 مسافرا، أي بزيادة معدلها 43ر10 في المائة مقارنة مع 2017.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أنه تم، أيضا، تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى حركة النقل الجوي الدولي، التي تجاوزت سقف 20 مليون مسافر لتستقر في 20 مليون و81 ألف و890 مسافرا بارتفاع معدله 97ر9 في المائة، في حين أن النقل الجوي الوطني سجل ما مجموعه مليونين و452 ألف و881 مسافرا (زائد 33ر14 في المائة).

وفي ما يتعلق بحركة النقل الجوي في اتجاه أوروبا خلال 2018، فقد تم نقل حوالي 15 مليون و770 ألف و142 مسافر، ما يعادل 78 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي الدولي، أي بزيادة بلغت 55ر11 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الارتفاع شمل، كذلك، وجهات الشرق الأوسط والأقصى، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، التي سجلت على التوالي زيادات وصلت إلى 23ر6 في المائة، و69ر11 في المائة، و93ر18 في المائة.

وقد استقبل مطار محمد الخامس ، الذي يستحوذ على أزيد من 43 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي، 9 ملايين و732 ألف و44 مسافرا بنمو نسبته 4 في المائة، بينما تم تسجيل أرقام جد مهمة بمطارات أكادير (زائد 48ر24 في المائة) ومراكش (زائد92ر20 في المائة) وفاس (33ر17 في المائة) والداخلة (23ر20 في المائة) والصويرة (38ر25 في المائة) وورزازات (94ر36 في المائة).

وذكر المكتب أنه في ما يخص حركة الطائرات، فقد سجلت زيادة ب 77ر7 في المائة، حيث بلغت 189 ألف و784 حركة، فيما عرف نشاط الطائرات التجارية التي عبرت أجواء المملكة، خلال 2018، ارتفاعا نسبته 8ر3 في المائة، بعدما وصلت إلى 283 ألف و965 حركة مقابل 230 ألف و131 حركة مسجلة برسم سنة 2017.

ومن جهة أخرى، شهد الشحن الجوي، في السنة الماضية، نموا بمعدل 47ر7 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، ليفوق 88 ألف و209 طن عوض 82 ألف و79 طنا.

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