المرتضى اعمراشا يدخل في إضراب عن الطعام والماء “حتى الموت”

هبة بريس - الرباط

دخل المعتقل المرتضى اعمراشا، المتابع بتهمة “الاشادة بالارهاب” في اضراب عن الطعام والماء “حتى الموت”.

وقالت أسماء اعمراشا في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”في اتصال هاتفي من المعتقل السياسي المرتضى إعمراشا صدمني بخبر دخوله في إضراب عن الطعام والماء منذ 5 أيام وأكد نقله للمصحة مرتين بسبب تدهور حالته وانخفاض نسبة السكر في جسمه…..”

وأضاف اعمراشا قائلا:”اتصاله حزين ويدمع القلب والعين يبلغ سلامه لكل الأصدقاء وفي نفس الوقت يودعكم لأنه عازم على مواصلة إضرابه حتى يفتح تحقيق في قضية احتجازه قسرا وما ورد في رسالتيه السابقتين أو الاضراب حتى الموت وأخبرني أنه نقص حوالي 6 كيلوغرام من وزنه وأنه في حالة سيئة جدا .. لك الله ياأخي.”

هذا ويشار الى أن محكمة سلا أدانت الناشط اعمراشا بالسجن خمس سنوات بتهمة الاشادة بأفعال ارهابية على خلفية نشره لتدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”.

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