بتعليمات ملكية .. لوديي يستقبل الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي

هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء بالرباط، الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي، المكلف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن، أليخاندرو ألفارغونزاليز.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني، أن هذا اللقاء يأتي على هامش الندوة المنظمة يومه الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول موضوع “25 سنة من التعاون بين المملكة المغربية وحلف شمال الأطلسي في إطار الحوار المتوسطي”.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين بحثا خلال هذه المباحثات مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الدفاع والأمن، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى ودينامية التعاون الثنائي، مجددين عزمها الراسخ على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها، لاسيما في مجال تعزيز قدرات الدفاع، والعمل المشترك، والأمن السيبراني والدفاع السيبراني.

كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة، وبخاصة في الفضاء المتوسطي ومنطقة الساحل.

وبهذه المناسبة، نوه ألفارغونزاليز بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، وبالتزام المملكة الفاعل لصالح السلم والأمن.

وأبرز لوديي، من جهته، الاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال التدبير الإنساني لأزمة الهجرة.

ويهم التعاون بين المغرب وحلف شمال الأطلسي، الذي يؤطره برنامج فردي للشراكة والتعاون، بشكل خاص، تكوين الأطر العسكرية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، ويتميز بتبادل منتظم لزيارات كبار المسؤولين.

وتعتبر المملكة شريكا لحلف شمال الأطلسي في إطار الحوار المتوسطي لهذه الهيئة، وذلك منذ إطلاقه سنة 1994، حيث تتمتع بوضع متقدم لدى جمعيتها البرلمانية.

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