فرنسا .. جامعات ترفض رفع رسوم تسجيل الطلبة من خارج أوروبا

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية أن أربع جامعات انضمت إلى جامعات (كليرمون اوفيرن) و(لا لوميير ليون 2) و(رين 2) في رفض تطبيق إجراء الرفع من رسوم التسجيل بالنسبة للطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي الذي قررته الحكومة في نونبر الماضي برسم الموسم الدراسي 2019 – 2020.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جامعات (تولوز جون جوريس) و(نانتير) و(أنجير) و(إيكس مارسيليا) أعلنت، الواحدة تلو الأخرى، أنها ستلجأ لكافة الإجراءات القانونية المتوفرة لتمكين طلبة من خارج الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من نظام الرسوم المطبق حاليا.

وبمقتضى مرسوم صدر سنة 2013، يمكن للجامعات الفرنسية إعفاء طلبتها من الرسوم في حدود 10 في المائة من عدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات. وفي الأسبوع الماضي، بررت جامعة (رين 2) قرارها الرافض لتطبيق الزيادة في رسوم التسجيل أساسا ب” غياب مشاورات وزارية حقيقية مع الجامعات” .

من جهتها، بررت جامعة (لا لوميير ليون 2) موقفها بكون قرار الحكومة “يمس بمبدأ جامعة فرنسية مفتوحة أمام الجميع” .

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في نونبر الماضي الزيادة في رسوم التسجيل بالنسبة للطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي لتصبح 2770 أورو بالنسبة للإجازة مقابل 170 أورو حاليا، و3770 أورو بالنسبة للماستر والدكتوراه، مقابل 243 أورو للماستر و380 أورو للدكتوراه حاليا.

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