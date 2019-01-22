صادم .. أب يدهس طفلته بالخطأ ويرديها قتيلة في السمارة

هبة بريس

شهدت جماعة امكالة التابعة لاقليم السمارة، يوم أمس الاثنين، حادثة سير خطيرة راح ضحيتها طفلة لم تتجاوز السنتين.

تفاصيل الحادث، حسب مصدر محلي، يعود الى رجوع الأب بسيارته من نوع “لاند روفر” الى الوراء أمام منزله، ليدهس طفلته التي كانت خلف السيارة بالخطأ.

وأضاف ذات المصدر، أن الطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروح واصابات خطيرة على الفور، وسط صدمة الأب وباقي أفراد الأسرة.

هذا وقد حلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية، على عجل بعين المكان، لنقل جثة الهالكة والتحقيق في الواقعة.

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