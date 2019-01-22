الداخلة : ملاك القوارب في اعتصام مفتوح أمام مقر البحرية الملكية‎

هبة بريس

أفادت مصدر ل”هبة بريس”، بأن ملاك القوارب المعيشية بالداخلة، نظموا وقفة احتجاجية اليوم، أمام مقر البحرية الملكية.

ويأتي تنظيم هذه الوقفة، بعد سلسلة من الوقفات والإعتصمات كان آخرها بالكركرات، بسبب ما وصفوه بالتماطل والتلاعب في اللوائح، حيث تم إقصاء مجموعة من ملاك القوارب وسحبهم من اللوائح الخاصة بالمتضررين.

هذا وطالبت المجموعة بفتح باب الحوار مع الجهات المسؤولة، من أجل التوصل إلى حل نهائي يشمل الفئات المعنية بالموضوع، و ينهي الإحتجاجات الناجمة عن إقصاء المعنين بتسوية ملفاتهم، حسب ماصرح به أحد المحتجون.

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