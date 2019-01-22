هبة بريس تكشف تفاصيل العثور على جثة متفحمة داخل ڤيلا مهجورة بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الامن وجدت صعوبة في التعرف على هوية صاحب أو صاحبة الجثة التي عثر عليها داخل ڤيلا مهجورة بمنطقة الرويضات بمقاطعة كيليز ليلة امس، نظرا لكونها محترقة عن آخرها.

وكشفت نفس المصادر، أن يكون للحادث ارتباط بجريمة قتل قبل التخلص من الجثة بإضرام النيران فيها لطمس معالم الجريمة، مستبعدة فرضية الانتحار حرقا لكون أغلب الذين يقدمون على إحراق انفسهم، يلجؤون إلى هاته الطريقة لإنهاء حياتهم بالشارع العام لإثارة الانتباه.

وجاء اكتشاف الجثة، بعد سقوط كرة كان يلعب بها الاطفال داخل الفيلا المهجورة فتسلقوا الجدار لاستعادتها ليصدموا بمشهد الجثة المحترقة.

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