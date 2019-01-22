إفران تكتسي حلة بيضاء بتساقط الثلوج وتوافد كبير للزوار للاستمتاع بجماله

ع محياوي- هبة بريس

رغم برودة الطقس والتساقطِ الكثيف للثلوج، تقصد العديد من الأسر المغربية والسياح الأجانب مدينة إفران للاستمتاعِ بجمالها الطبيعي، الأمر الذي يخلق رواجا سياحيا وتجاريا هاما على مستوى المدينة والإقليم ، الصورة خير دليل إلتقطت اليوم من منطقة ميشليفن.

و في سياق الموضوع، فقد عرف إقليم إفران منذ نهاية الأسبوع الماضي، انخفاض في درجة الحرارة الى اقل من أربع درجات تحت الصفر ، ما أدى إلى تساقطات مهمة من الثلوج إكتست من خلاله طبيعته حلة بيضاء ، ليبدأ سكان مناطقه الوعرة الولوج التي تعيش الفقر والتهميش وقسوة الطبيعة ، الاستعداد لفصل بارد ينبئ بأشهر من المعاناة ، حيث تجد ساكنته صعوبات كبيرة في التأقلم مع اجواء البرد ، أمام ضعف الإمكانيات المادية لمقاومته ، فانخفاض درجة الحرارة تفرض على أهالي المنطقة توفير حطب التدفئة ، فضلا عن ملابس تقي من البرد الى جانب تغذية ملائمة مع الفصل و أدوية تصبح إلزامية في كل شتاء لوقف مضاعفات نزلات البرد .

هذا و علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن السلطة الإقليمية الممثلة في عامل الإقليم سهر بنفسه رفقة طاقم منذ الأسبوع الماضي، على توزيع مساعدات وقائية من موجة البرد لعدد من أهالي المنطقة التي تعيش الفقر والتهميش .

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