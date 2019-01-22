الهيني: “أتحدى بنكيران أن يضع كشوفات حساباته البنكية أمام المغاربة”

هبة بريس - الرباط

بعد اعترافه باستفادته من معاش استثنائي ب9 ملايين سنتيم، عقب إعفاءه من رئاسة الحكومة، وسوء أحواله المالية، تحدى القاضي المعزول محمد الهيني، عبد الاله بنكيران، بعرض كشوفات حساباته البنكية للمغاربة.

وقال الهيني في تدوينة “فيسبوكية” :”بنكيران والكذب على المغاربة :رئيس حكومة سابق يتسول بادعاء الازمة، اربع حسابات تتضمن مبلغ عشرة آلاف درهم ،هل يصدق عاقل هذا الهراء اين ذهبت اجور عشرون سنة في البرلمان وخمس سنوات في الحكومة ومداخيل جافيل ومؤسسات التعليم الخاص والمطبعة والعقارات المسجلة باسمه والحصص الماليةوالاسهم في العديد من المشاريع ”

وتابع الهيني قائلا:”اتحدى بنكيران ان يضع امام الراي العام الكشوفات الحسابية لحساباته وارصدته البنكية والمالية والعقارات والاسهم والحصص والمشاريع”.

ان مول الكوزينة، يضيف الهيني، “اصبح رمزا للكذب والنفاق فبالامس يقول غرغري والان 9ملايين ويبكي على المغاربة بالبهتان الانتخابي والمالي لاستدرار العطف والتسول”

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