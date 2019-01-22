لطفي بوشناق: تلقيت عرضاً مغرياً للغناء مع فنان إسرائيلي

هبة بريس

ضمن حوار أجراه في برنامج عبر أثير إذاعة “موزاييك” أكد الفنان التونسي لطفي بوشناق أنه تلقى عدّة عروض للغناء في إسرائيل لكنّه رفضها، كاشفاً أن أحد تلك العروض فاق المليون دينار تونسي أي ما يعادل 330 الف دولار أميركي مقابل تقديم ديو إلى جانب فنان إسرائيلي.

وكشف بوشناق قائلاً: “رفضت الموضوع جملة وتفصيلا، وقلت لهم أنا آسف جدا، لأنني عربي أصيل”.

وأضاف : “سأحيي حفلات في الولايات المتحدة الأميركية والقدس أيضا”، وعلّق بالقول: “إن الدخول إلى الأراضي الفلسطينية مغامرة، وأن “المقدر سيحصل”.

وتابع: “سأغني بكل حب وصدق للقضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت قضية كل عربي ، ومهما قدّمت لهذه القضية أبقى مقصراً”.

واعتبر بوشناق، أن من يغني في إسرائيل من التونسيين عليه تحمل المسؤولية، قائلاً : “بالنسبة لي أنا أغني للسجين ولا أغني للسجّان”.

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