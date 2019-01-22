العثور على الطفلة المختفية بالدريوش جثة هامدة بغابة

هبة بريس : وجدة

ذكرت مصادر مطلعة، تم العثور على الطفلة اخلاص البوجدايني ذي 3 سنوات صباح اليوم الثلاثاء 22 يناير الجاري جثة هامدة في احدى الغابات المجاورة لمنزل اسرتها بجماعة ازلاف بالدريوش.

واختفت الطفلة إخلاص منذ يوم السبت 05 يناير الجاري في ظروف غامضة وخصوصا بعد العثور أمس الاثنين على أحد أحذيتها في تلك المنطقة من طرف أحد رعاة الغنم مما إستنفر مصالح الدرك الملكي مدعمة بالكلاب للبحث عنها.

ولم تكشف المصالح الأمنية التي تباشر البحث في الواقعة عن تفاصيل أكثر، حيث باشر المركز القضائي للدرك الملكي بحثه حول النازلة من أجل كشف أسباب الوفاة هل هي طبيعية أم تتعلق بفعل اجرامي مدبر ومخطط له.

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